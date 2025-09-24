Feto é encontrado em rede de esgoto na região

Um feto foi encontrado por funcionários da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) durante uma manutenção de rotina em uma estação elevada de esgoto, no Jardim Eldorado, em Monte Alto, a 167 km de Franca, nessa terça-feira, 23.

De acordo com a Polícia Militar, os trabalhadores faziam o serviço quando perceberam que o feto, com cerca de 15 centímetros, estava preso na tubulação. Eles acionaram a polícia, que compareceu ao local, preservou a área para perícia e registrou um boletim de ocorrência.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da ocorrência. Ainda não é possível afirmar se se trata de um aborto espontâneo ou provocado.