Granizo do tamanho de 'bola de tênis' atinge Claraval (MG)

Claraval (MG), a 22 km de Franca, foi atingida por uma forte chuva na tarde de quarta-feira, 24. Na zona rural, além do temporal, moradores relataram a queda de pedras de granizo do tamanho de “bolas de tênis”.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram o granizo atingindo uma casa por volta das 14h. Nas imagens, um homem lamentou os prejuízos que a chuva poderia causar nas plantações de café da região. Também é possível ver o tamanho das pedras de gelo registradas.
A Prefeitura de Claraval informou que, na área urbana, choveu acompanhado de ventos fortes, mas com pouco granizo. Já na zona rural, especialmente na região de Agudos, moradores relataram a queda de pedras de granizo grandes e em maior quantidade.
“A zona rural sofreu mais com o granizo. Caíram granizos do tamanho de bolas de tênis, mas, até o momento, não há relatos de vítimas. Os danos materiais serão apurados posteriormente”, citou a nota.
A Defesa Civil de Claraval informou que não houve registro de danos causados pela chuva. A Secretaria de Saúde também não recebeu nenhuma ocorrência de atendimento médico relacionado às condições climáticas.
Chuvas em Franca
Franca também registrou chuva na tarde desta quarta-feira, com volume de 9 milímetros, segundo o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). No acumulado do mês, já são 53,9 milímetros, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) — valor muito acima dos 8,8 milímetros registrados em setembro de 2024 e também superior aos 20,2 milímetros de setembro de 2023.
O volume de chuva registrado em setembro de 2025 já é o maior desde setembro de 2022, quando Franca acumulou 83,1 milímetros.
