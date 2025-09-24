Granizo do tamanho de 'bola de tênis' atinge Claraval (MG)

Claraval (MG), a 22 km de Franca, foi atingida por uma forte chuva na tarde de quarta-feira, 24. Na zona rural, além do temporal, moradores relataram a queda de pedras de granizo do tamanho de “bolas de tênis”.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o granizo atingindo uma casa por volta das 14h. Nas imagens, um homem lamentou os prejuízos que a chuva poderia causar nas plantações de café da região. Também é possível ver o tamanho das pedras de gelo registradas.

A Prefeitura de Claraval informou que, na área urbana, choveu acompanhado de ventos fortes, mas com pouco granizo. Já na zona rural, especialmente na região de Agudos, moradores relataram a queda de pedras de granizo grandes e em maior quantidade.