Franca: homem de 59 anos morre de AVC e família doa os órgãos

O Grupo Santa Casa de Franca, referência na área de transplantes, realizou nesta terça-feira, 23, um procedimento de alta complexidade para a captação de múltiplos órgãos. A cirurgia aconteceu no Hospital do Coração da instituição.

A captação só foi possível graças ao trabalho da equipe multidisciplinar da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes). Os profissionais acompanharam a família de um paciente de 59 anos, vítima de morte cerebral após um AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico). Com a autorização dos familiares – etapa decisiva no processo – a doação foi concretizada. Durante todo o atendimento, a equipe ofereceu suporte e garantiu transparência e respeito em um momento de dor.

Profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto se deslocaram até Franca para realizar os procedimentos de captação e, posteriormente, transportaram os órgãos para seus destinos em unidades hospitalares, onde pacientes aguardavam preparados para receber os transplantes.

Órgãos doados e equipes captadoras

Rins: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto – médicos Adriano Silvério P. Filho e Marcos Antônio S. Moura. Órgãos destinados a Ribeirão Preto.

Fígado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto – Wellen Cristina Canecin, Marcos Antônio Santos Moura e Bruno Pimenta, com assistência da anestesista Bianca Borges Queiroz, do Hospital do Coração de Franca. Órgão destinado ao Hospital de Sorocaba .

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto – Wellen Cristina Canecin, Marcos Antônio Santos Moura e Bruno Pimenta, com assistência da anestesista Bianca Borges Queiroz, do Hospital do Coração de Franca. Órgão destinado ao Hospital de . Córneas: CIHDOTT da Santa Casa de Franca, com captação realizada por Nanci Dias, enfermeira enucleadora certificada pelo Banco de Olhos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Trabalho conjunto