Franca: homem de 59 anos morre de AVC e família doa os órgãos

O Grupo Santa Casa de Franca, referência na área de transplantes, realizou nesta terça-feira, 23, um procedimento de alta complexidade para a captação de múltiplos órgãos. A cirurgia aconteceu no Hospital do Coração da instituição.
A captação só foi possível graças ao trabalho da equipe multidisciplinar da CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes). Os profissionais acompanharam a família de um paciente de 59 anos, vítima de morte cerebral após um AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico). Com a autorização dos familiares – etapa decisiva no processo – a doação foi concretizada. Durante todo o atendimento, a equipe ofereceu suporte e garantiu transparência e respeito em um momento de dor.
Profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto se deslocaram até Franca para realizar os procedimentos de captação e, posteriormente, transportaram os órgãos para seus destinos em unidades hospitalares, onde pacientes aguardavam preparados para receber os transplantes.
Órgãos doados e equipes captadoras
- Rins: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto – médicos Adriano Silvério P. Filho e Marcos Antônio S. Moura. Órgãos destinados a Ribeirão Preto.
- Fígado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto – Wellen Cristina Canecin, Marcos Antônio Santos Moura e Bruno Pimenta, com assistência da anestesista Bianca Borges Queiroz, do Hospital do Coração de Franca. Órgão destinado ao Hospital de Sorocaba.
- Córneas: CIHDOTT da Santa Casa de Franca, com captação realizada por Nanci Dias, enfermeira enucleadora certificada pelo Banco de Olhos do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.
Trabalho conjunto
O coordenador da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, Eduardo Migani Teixeira, destacou a importância da atuação da equipe. “A atuação da equipe multi da CIHDOTT do Grupo Santa Casa de Franca é de grande importância para que todo o processo - de contato com os familiares, desde a comunicação da morte, a precisão nas orientações técnicas, até a compreensão da situação e, finalmente, a autorização (ou não) da doação - seja realizado com total transparência e liberdade de decisão destes familiares, que já se encontram em um difícil momento”.
"Parabenizo cada profissional de nossa equipe que realiza seu trabalho com profissionalismo e humanização - e também destaco o trabalho das equipes médicas que atuam na captação desses órgãos, garantindo que sejam transportados ao seu destino com segurança, para salvar outras vidas. Esta é uma união de forças decisiva para o sucesso dos transplantes", completou Eduardo Migani.
O presidente do Grupo Santa Casa, Sidnei Martins de Oliveira, também ressaltou o gesto da família do doador. "O Grupo Santa Casa de Franca, em nome dos pacientes que receberam esses órgãos, agradece a generosidade da família do doador, que permitiu que outras vidas fossem transformadas. Cada doação é uma vida salva. Sentimo-nos honrados com esse gesto de amor e agradecemos a todos os envolvidos", finalizou.
