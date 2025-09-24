Atletas do Paulista visitam estúdio da rádio Difusora AM

Caminhando para a reta final da Copa Difusora e Taça GCN, o estúdio da Rádio Difusora AM 1030kHz, localizado no bairro São José, em Franca, recebeu a visita de cinco atletas da Escola de Futebol Paulista.

Atualmente o clube esportivo, que tem sua sede no CPP (Centro do Professorado Paulista), na Vila Industrial, comemora a classificação para a grande final do campeonato na categoria sub-11.

Os atletas Ricardo (sub-11), Enzo (sub-11), Bruno (sub-13), Miguel (sub-11) e Jefferson (sub-13) representaram a escola que atende criaças e adolescentes de 4 a 15 anos, contabilizando um total de 300 alunos no momento.