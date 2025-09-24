25 de setembro de 2025
SAÚDE

Família pede doações de sangue para menina de 9 anos em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Emanuelly Aprigio de Oliveira Cândido, de 9 anos
Emanuelly Aprigio de Oliveira Cândido, de 9 anos

Familiares e amigos da jovem Emanuelly Aprigio de Oliveira Cândido, de 9 anos, estão realizando uma campanha para a doação de sangue em Franca. A menina, que está em tratamento contra um câncer, sofreu uma queda nos níveis sanguíneos após uma sessão de quimioterapia e precisa de transfusões para continuar sua luta.

Emanuelly está com anemia, plaquetas e imunidade muito baixas, o que a deixa vulnerável a infecções e sentindo dores. Segundo a família, ela já recebeu transfusões, mas o estoque no banco de sangue da cidade está baixo, tornando a ajuda da população ainda mais crucial neste momento. As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo.

Apesar da fase delicada, a família compartilha uma notícia promissora: um exame recente mostrou que as metástases que a jovem tinha no olho e nos ossos desapareceram.

A recuperação dos níveis sanguíneos é necessária para que ela possa seguir para as próximas etapas do tratamento, que incluem a retirada do tumor primário, radioterapia e transplante de medula.

Como ajudar?

Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Emanuelly no momento da doação.

Requisitos para doação de sangue

  • Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
  • Peso: acima de 50 kg;
  • Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
  • Alimentação: estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
  • Hidratação: beber bastante água antes da doação.

