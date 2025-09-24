Família pede doações de sangue para menina de 9 anos em Franca

Familiares e amigos da jovem Emanuelly Aprigio de Oliveira Cândido, de 9 anos, estão realizando uma campanha para a doação de sangue em Franca. A menina, que está em tratamento contra um câncer, sofreu uma queda nos níveis sanguíneos após uma sessão de quimioterapia e precisa de transfusões para continuar sua luta.

Emanuelly está com anemia, plaquetas e imunidade muito baixas, o que a deixa vulnerável a infecções e sentindo dores. Segundo a família, ela já recebeu transfusões, mas o estoque no banco de sangue da cidade está baixo, tornando a ajuda da população ainda mais crucial neste momento. As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo.

Apesar da fase delicada, a família compartilha uma notícia promissora: um exame recente mostrou que as metástases que a jovem tinha no olho e nos ossos desapareceram.