Família pede doações de sangue para menina de 9 anos em Franca

Familiares e amigos da jovem Emanuelly Aprigio de Oliveira Cândido, de 9 anos, estão realizando uma campanha para a doação de sangue em Franca. A menina, que está em tratamento contra um câncer, sofreu uma queda nos níveis sanguíneos após uma sessão de quimioterapia e precisa de transfusões para continuar sua luta.
Emanuelly está com anemia, plaquetas e imunidade muito baixas, o que a deixa vulnerável a infecções e sentindo dores. Segundo a família, ela já recebeu transfusões, mas o estoque no banco de sangue da cidade está baixo, tornando a ajuda da população ainda mais crucial neste momento. As doações podem ser de qualquer tipo sanguíneo.
Apesar da fase delicada, a família compartilha uma notícia promissora: um exame recente mostrou que as metástases que a jovem tinha no olho e nos ossos desapareceram.
A recuperação dos níveis sanguíneos é necessária para que ela possa seguir para as próximas etapas do tratamento, que incluem a retirada do tumor primário, radioterapia e transplante de medula.
Como ajudar?
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Emanuelly no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação.
