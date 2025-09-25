Agora vai: Franca abre licitação de boxes em Mercadão da Mogiana

A Prefeitura de Franca abriu chamamento público para os interessados na locação dos cômodos comerciais no Mercadão Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que será instalado no antigo prédio da Mogiana, na Estação. O prédio está sendo reformado e a obra deverá ser entregue ainda neste ano. A revitalização está orçada em R$ 3,8 milhões. A obra começou em 2022, com prazo de conclusão para o final do ano seguinte, mas deve ser entregue com dois anos de atraso.
De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira, 24, através da Secretaria de Desenvolvimento, a seleção é para pessoas jurídicas ou produtores rurais, com a concessão de uso onerosa.
O Mercadão compreenderá 26 espaços, sendo 5 quiosques, 20 boxes e 1 bar/café, além de um centro cultural. Os quioques tem foco em em gastronomia/artesanato. Já os boxes serão prioritariamente para produtos hortifrutigranjeiros, temperos e utilidades. Enquanto o bar/café terá dois ambientes, com salão de 81 m² (onde era a Cometa), área reservada para o café com 34,5 m², além de depósito, cozinha, dois banheiros e hall.
O aluguel será cobrado de acordo com a área de cada espaço. Os valores previstos para lances mínimos para os quioques vão de R$ 628,96 a R$ 718,96; dos boxes, R$ 652,85 a R$ 1.106,46; e o do bar/café é R$ 5.768,51.
O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) também divulgou vídeo em suas redes sociais informando os interessados no empreendimento. “É uma oportunidade do produtor rural ou feirante, que vende hortifrutigranjeiros, como na feira livre, no mercado municipal. Nós vamos transformar a Estação cada vez melhor e, assim, fazendo nossa cidade melhor para se vivar”, disse.
O prazo final para entrega das propostas será até as 9h30 do dia 16 de outubro. Os vencedores - maior valor - serão conhecidos no mesmo dia. O edital completo sobre a concessão dos espaços está disponível no portal eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.
