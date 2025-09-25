Agora vai: Franca abre licitação de boxes em Mercadão da Mogiana

A Prefeitura de Franca abriu chamamento público para os interessados na locação dos cômodos comerciais no Mercadão Municipal "Ademir Sebastião Pedro Souza", que será instalado no antigo prédio da Mogiana, na Estação. O prédio está sendo reformado e a obra deverá ser entregue ainda neste ano. A revitalização está orçada em R$ 3,8 milhões. A obra começou em 2022, com prazo de conclusão para o final do ano seguinte, mas deve ser entregue com dois anos de atraso.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município dessa quarta-feira, 24, através da Secretaria de Desenvolvimento, a seleção é para pessoas jurídicas ou produtores rurais, com a concessão de uso onerosa.

O Mercadão compreenderá 26 espaços, sendo 5 quiosques, 20 boxes e 1 bar/café, além de um centro cultural. Os quioques tem foco em em gastronomia/artesanato. Já os boxes serão prioritariamente para produtos hortifrutigranjeiros, temperos e utilidades. Enquanto o bar/café terá dois ambientes, com salão de 81 m² (onde era a Cometa), área reservada para o café com 34,5 m², além de depósito, cozinha, dois banheiros e hall.