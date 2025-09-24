TJ anula Júri que absolveu acusado de mandar matar ex-mulher

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anulou nessa segunda-feira, 24, o júri que absolveu o fazendeiro Luciano Berteli de Figueiredo, acusado de ser o mandante da morte da servidora pública Janaína de Oliveira Carrijo, assassinada em abril de 2021, em Patrocínio Paulista. O caso segue em segredo de Justiça e ainda cabe recurso.

Em nota, a defesa de Berteli afirmou “inconformismo com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo”, alegando que não houve justiça e que a medida “afronta a lei e as provas dos autos”. Os advogados disseram ainda que vão recorrer para manter a absolvição que ocorreu no primeiro júri.

O crime

Janaína de Oliveira Carrijo, de 48 anos, foi morta com um tiro na cabeça na noite de 16 de abril de 2021, na rodovia Ronan Rocha (SP-345). Ela dirigia acompanhada da filha de 11 anos, quando o carro foi emparelhado por outro veículo, de onde partiram os disparos.