Com doença de Crohn e câncer, francano pede ajuda para cirurgia

O francano Adriano José Rodrigues, de 41 anos, portador de doença de Crohn há mais de 20 anos, vive um momento crucial em sua luta contra o câncer de testículo. O tratamento se tornou ainda mais delicado porque, devido à condição inflamatória intestinal em atividade, ele não pode ser submetido à quimioterapia ou à radioterapia, restando apenas a cirurgia como alternativa viável.
O procedimento indicado pelos médicos é a Linfadenectomia Retroperitonial, uma cirurgia altamente complexa, necessária por conta de metástases nos linfonodos da região retroperitonial. Para garantir maior segurança e reduzir riscos de complicações, o especialista Éder Nisi Ilário, urologista oncológico, recomendou que a operação seja realizada por meio da cirurgia robótica, técnica mais precisa e menos invasiva.
O problema é que esse tipo de cirurgia não é oferecido pelo SUS em casos de neoplasia testicular. Assim, Adriano precisa recorrer à rede particular. O orçamento para o procedimento está estimado em R$ 70 mil, valor que cobre hospital, equipe médica e exames. Até o momento, já foram arrecadados pouco mais de R$ 13,9 mil, mas ainda falta muito para atingir a meta.
A relação entre as doenças
A doença de Crohn é uma enfermidade inflamatória crônica que atinge o sistema digestivo e provoca crises recorrentes de dor, diarreia, sangramentos e perda de peso. Quando está ativa, ela limita o uso de tratamentos como quimioterapia e radioterapia, que poderiam agravar a inflamação. Por isso, no caso de Adriano, a cirurgia é a única saída.
Já o câncer de testículo, embora seja considerado um dos mais tratáveis, pode se espalhar para os linfonodos abdominais, exigindo intervenções complexas, como a que ele precisa realizar.
Como ajudar?
Para tornar possível a cirurgia, Adriano criou uma vaquinha online e pede a solidariedade da população.
Meta: R$ 70 mil
Arrecadado até agora: R$ 13.990
Chave Pix da vaquinha: 5722179@vakinha.com.br
Quem puder colaborar pode fazer a doação diretamente via Pix, usando a chave acima, ou acessar a página da campanha na plataforma Vakinha. "Estou em um momento decisivo do tratamento. Essa cirurgia é a minha chance de vencer o câncer e seguir vivendo. Conto com a ajuda de todos", diz Adriano, em relato na página da vakinha.
