Com doença de Crohn e câncer, francano pede ajuda para cirurgia

O francano Adriano José Rodrigues, de 41 anos, portador de doença de Crohn há mais de 20 anos, vive um momento crucial em sua luta contra o câncer de testículo. O tratamento se tornou ainda mais delicado porque, devido à condição inflamatória intestinal em atividade, ele não pode ser submetido à quimioterapia ou à radioterapia, restando apenas a cirurgia como alternativa viável.

O procedimento indicado pelos médicos é a Linfadenectomia Retroperitonial, uma cirurgia altamente complexa, necessária por conta de metástases nos linfonodos da região retroperitonial. Para garantir maior segurança e reduzir riscos de complicações, o especialista Éder Nisi Ilário, urologista oncológico, recomendou que a operação seja realizada por meio da cirurgia robótica, técnica mais precisa e menos invasiva.

O problema é que esse tipo de cirurgia não é oferecido pelo SUS em casos de neoplasia testicular. Assim, Adriano precisa recorrer à rede particular. O orçamento para o procedimento está estimado em R$ 70 mil, valor que cobre hospital, equipe médica e exames. Até o momento, já foram arrecadados pouco mais de R$ 13,9 mil, mas ainda falta muito para atingir a meta.

A relação entre as doenças