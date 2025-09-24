Depressão não é frescura: psicóloga ensina a perceber sinais

No mês do Setembro Amarelo, especialistas destacam a importância de falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Para a coordenadora e psicóloga do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) III Florescer de Franca, Isabela Cintra Moherdaui, o primeiro passo para ajudar quem sofre é perceber os sinais de alerta, que muitas vezes são discretos.

“A pessoa em sofrimento mental tende a se isolar, perde o interesse por atividades que antes gostava, apresenta alterações no sono, no apetite e na concentração”, explicou a especialista.

Isabela destacou que o preconceito ainda é uma grande barreira. “Infelizmente, muitos ainda acreditam que depressão é frescura, falta de fé ou preguiça. Mas estamos falando de uma doença séria, que precisa ser tratada com acompanhamento profissional”.