Diretora é acusada de agredir aluno de 4 anos: 'Me chacoalhou'

Uma mãe registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia de Rifaina ao perceber, após buscar o filho em uma creche-escola municipal, no dia 14 de agosto, hematomas em ambos os braços da criança, de 4 anos. O registro foi formalizado no dia seguinte.

Segundo o relato contido no boletim, ao ser questionado sobre as lesões, o menino disse que “a diretora pegou meus braços e me chacoalhou que nem pinguim”. A família apresentou fotos e a criança reconheceu a diretora da instituição como autora do fato. Em seguida, a mãe enviou mensagem por WhatsApp à direção da creche.

Em resposta por áudio, a diretora teria admitido ter segurado os braços da criança, alegando que ele estaria muito agitado e que precisou retirá-lo da sala para acalmá-lo. Posteriormente, a direção afirmou que a pessoa que teria segurado a criança seria uma monitora do turno da tarde. Mas, ao ser novamente questionada pela mãe, a criança negou que a monitora tivesse sido a pessoa que o segurou.