Franca Basquete comemora 2 anos da conquista do título mundial

O dia 24 de setembro ocupa um lugar especial na história do Franca Basquetebol Clube e no coração da sua torcida. Foi nessa data, há dois anos, que o time escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória: a conquista da Copa Intercontinental da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), o Mundial de Clubes. Em um duelo emocionante em Singapura, o Franca venceu o alemão Telekom Baskets Bonn por 70 a 69.

O clube publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, relembrando a conquista inédita e de forma invicta. Na decisão contra os alemães, a bola do título foi convertida pelo ala-pivô Lucas Dias no zerar do cronômetro, quando restavam 1,9 segundo.

A jogada histórica começou com as instruções do técnico Helinho Garcia em pedido de tempo. Na reposição lateral, o ala norte-americano David Jackson passou a bola para Lucas Dias que girou rápido e, mesmo marcado, conseguiu fazer a cesta histórica.