25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
NA HISTÓRIA

Franca Basquete comemora 2 anos da conquista do título mundial

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Sesi Franca Basquete
Time comemorando a conquista do título mundial em 24 de setembro de 2023
Time comemorando a conquista do título mundial em 24 de setembro de 2023

O dia 24 de setembro ocupa um lugar especial na história do Franca Basquetebol Clube e no coração da sua torcida. Foi nessa data, há dois anos, que o time escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória: a conquista da Copa Intercontinental da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), o Mundial de Clubes. Em um duelo emocionante em Singapura, o Franca venceu o alemão Telekom Baskets Bonn por 70 a 69.

O clube publicou em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, relembrando a conquista inédita e de forma invicta. Na decisão contra os alemães, a bola do título foi convertida pelo ala-pivô Lucas Dias no zerar do cronômetro, quando restavam 1,9 segundo.

A jogada histórica começou com as instruções do técnico Helinho Garcia em pedido de tempo. Na reposição lateral, o ala norte-americano David Jackson passou a bola para Lucas Dias que girou rápido e, mesmo marcado, conseguiu fazer a cesta histórica.

Lucas Dias foi eleito o MVP da final, enquanto David Jackson foi escolhido o MVP do Mundial.

A temporada de 2023 não poderia ter sido melhor para o basquetebol francano, que também ficou com o título do Campeonato Paulista, Copa Super 8, do NBB (Novo Basquete Brasil) e, claro, da BCLA (Basketball Champions League Américas), classificatória para o Mundial de Clubes.

A conquista do Mundial Intercontinental era o troféu que faltava na galeria da agremiação, que havia sido duas vezes vice-campeã do mundo, em 1975 e 1980.

