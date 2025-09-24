25 de setembro de 2025
TRÂNSITO DE FRANCA

Adolescente é atropelado de bike pela segunda vez em 3 meses

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Adolescente é socorrido pela equipe do Samu, em seu segundo acidente de bicicleta
Adolescente é socorrido pela equipe do Samu, em seu segundo acidente de bicicleta

Um adolescente de 16 anos foi atropelado por um carro na tarde desta terça-feira, 23, em Franca, enquanto andava de bicicleta. O caso aconteceu no cruzamento das avenidas Dr. Hélio Palermo e Adhemar Pereira de Barros, em Franca.

O menor já havia se envolvido em um acidente grave em junho, também de bicicleta. Na ocasião, ele e um amigo foram atingidos por um motociclista na rodovia Prefeito Tancredo Neves, no Jardim Éden. O condutor da moto perdeu o controle da direção e colidiu de frente com os adolescentes, deixando a vítima gravemente ferido.

Segundo informações de um amigo, no acidente desta terça-feira, o jovem entrou na contramão da via e o motorista do carro não conseguiu desviar a tempo. Com o impacto, o menor foi arremessado contra o para-brisa, que chegou a quebrar.

Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com escoriações e cortes no rosto, boca, nariz, queixo e testa. Precisou levar pontos, mas foi liberado após atendimento e não corre risco de vida.

O condutor do veículo não se feriu, apenas levou um grande susto.

