Adolescente é atropelado de bike pela segunda vez em 3 meses

Um adolescente de 16 anos foi atropelado por um carro na tarde desta terça-feira, 23, em Franca, enquanto andava de bicicleta. O caso aconteceu no cruzamento das avenidas Dr. Hélio Palermo e Adhemar Pereira de Barros, em Franca.
O menor já havia se envolvido em um acidente grave em junho, também de bicicleta. Na ocasião, ele e um amigo foram atingidos por um motociclista na rodovia Prefeito Tancredo Neves, no Jardim Éden. O condutor da moto perdeu o controle da direção e colidiu de frente com os adolescentes, deixando a vítima gravemente ferido.
Segundo informações de um amigo, no acidente desta terça-feira, o jovem entrou na contramão da via e o motorista do carro não conseguiu desviar a tempo. Com o impacto, o menor foi arremessado contra o para-brisa, que chegou a quebrar.
Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com escoriações e cortes no rosto, boca, nariz, queixo e testa. Precisou levar pontos, mas foi liberado após atendimento e não corre risco de vida.
O condutor do veículo não se feriu, apenas levou um grande susto.
