Última rodada define mata-mata da Copa Difusora

Os resultados da última rodada da fase de grupos da Copa Difusora, em Franca, definiram tudo em questão de quem se enfrenta nos mata-matas. Os placares interferiram diretamente em quem continua para a semifinal da Copa Difusora e quem integrará as quartas de final da Taça GCN.

A quinta rodada teve confrontos das categorias sub-7, 9, 11, 13 e 15. Os times se enfrentaram em diferentes localidades da cidade e tiveram tanto placares disputados como placares extensos.

Pelo sub-7 e sub-9, o Paulista enfrentou o GC Showbol, perdendo de 2 a 1 na primeira categoria e saindo vitorioso por 2 a 0 na segunda. Nas mesmas categorias, o Rosen Boys enfrentou a Academia do Galo no sub-7 e o RB Sports no sub-9. O empate finalizou o primeiro jogo, enquanto os mandantes venceram o RB Sports por 1 a 0.