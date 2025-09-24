25 de setembro de 2025
Última rodada define mata-mata da Copa Difusora

Por Giovanna Attili | da Redação
Time da Academia do Galo, que participa da Copa Difusora
Time da Academia do Galo, que participa da Copa Difusora

Os resultados da última rodada da fase de grupos da Copa Difusora, em Franca, definiram tudo em questão de quem se enfrenta nos mata-matas. Os placares interferiram diretamente em quem continua para a semifinal da Copa Difusora e quem integrará as quartas de final da Taça GCN.

A quinta rodada teve confrontos das categorias sub-7, 9, 11, 13 e 15. Os times se enfrentaram em diferentes localidades da cidade e tiveram tanto placares disputados como placares extensos.

Pelo sub-7 e sub-9, o Paulista enfrentou o GC Showbol, perdendo de 2 a 1 na primeira categoria e saindo vitorioso por 2 a 0 na segunda. Nas mesmas categorias, o Rosen Boys enfrentou a Academia do Galo no sub-7 e o RB Sports no sub-9. O empate finalizou o primeiro jogo, enquanto os mandantes venceram o RB Sports por 1 a 0.

Já nas categorias sub-11 e sub-13, o Paulista enfrentou o Arena Premium, tendo saído vitorioso na primeira categoria, no placar de 1 a 0, e sofrendo a derrota no sub-13, por 2 a 0.

O Dente de Leite colocou quatro de suas categorias para enfrentar o Internacional. Pelo sub-7, perdeu por 2 a 0. No sub-9, ganhou por 3 a 0. Já no sub-11, perdeu por 1 a 0 e saiu vitorioso no sub-13, com o placar de 3 a 2.

O Boca Juniors também colocou suas quatro categorias para enfrentar o Gol de Ouro. O sub-11 foi o único empate registrado, com final em 2 a 2. No restante das categorias, o Boca Juniors saiu vitorioso, sendo 3 a 1 no sub-9, 2 a 1 no sub-13 e 3 a 1 no sub-15.

A próxima rodada já é fase de mata-mata e se iniciou na noite desta terça-feira, 23. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificaram para as semifinais da Copa Difusora. Já os 3° e 4° colocado dos grupos foram direcionados para as quartas de final da Taça GCN.

