Última rodada define mata-mata da Copa Difusora

Os resultados da última rodada da fase de grupos da Copa Difusora, em Franca, definiram tudo em questão de quem se enfrenta nos mata-matas. Os placares interferiram diretamente em quem continua para a semifinal da Copa Difusora e quem integrará as quartas de final da Taça GCN.
A quinta rodada teve confrontos das categorias sub-7, 9, 11, 13 e 15. Os times se enfrentaram em diferentes localidades da cidade e tiveram tanto placares disputados como placares extensos.
Pelo sub-7 e sub-9, o Paulista enfrentou o GC Showbol, perdendo de 2 a 1 na primeira categoria e saindo vitorioso por 2 a 0 na segunda. Nas mesmas categorias, o Rosen Boys enfrentou a Academia do Galo no sub-7 e o RB Sports no sub-9. O empate finalizou o primeiro jogo, enquanto os mandantes venceram o RB Sports por 1 a 0.
Já nas categorias sub-11 e sub-13, o Paulista enfrentou o Arena Premium, tendo saído vitorioso na primeira categoria, no placar de 1 a 0, e sofrendo a derrota no sub-13, por 2 a 0.
O Dente de Leite colocou quatro de suas categorias para enfrentar o Internacional. Pelo sub-7, perdeu por 2 a 0. No sub-9, ganhou por 3 a 0. Já no sub-11, perdeu por 1 a 0 e saiu vitorioso no sub-13, com o placar de 3 a 2.
O Boca Juniors também colocou suas quatro categorias para enfrentar o Gol de Ouro. O sub-11 foi o único empate registrado, com final em 2 a 2. No restante das categorias, o Boca Juniors saiu vitorioso, sendo 3 a 1 no sub-9, 2 a 1 no sub-13 e 3 a 1 no sub-15.
A próxima rodada já é fase de mata-mata e se iniciou na noite desta terça-feira, 23. Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificaram para as semifinais da Copa Difusora. Já os 3° e 4° colocado dos grupos foram direcionados para as quartas de final da Taça GCN.
