Quadrilha armada invade chácara em Franca e tenta roubar cavalo

Seis criminosos tentaram roubar um cavalo de uma chácara localizada às margens da rodovia Ronan Rocha, em Franca, nessa terça-feira, 24. Durante a ação, o proprietário da área foi ameaçado com arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local armados e intimidaram o dono da chácara. A vítima conseguiu se afastar e acionar os policiais.

Na chegada da PM, três indivíduos foram vistos correndo pela rodovia, entre os carros, na tentativa de fuga. Dois deles foram capturados e um conseguiu escapar. Outros três integrantes do grupo não foram localizados.