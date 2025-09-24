25 de setembro de 2025
INSEGURANÇA TOTAL

Quadrilha armada invade chácara em Franca e tenta roubar cavalo

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
CPJ de Franca, onde a ocorrência foi registrada
CPJ de Franca, onde a ocorrência foi registrada

Seis criminosos tentaram roubar um cavalo de uma chácara localizada às margens da rodovia Ronan Rocha, em Franca, nessa terça-feira, 24. Durante a ação, o proprietário da área foi ameaçado com arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local armados e intimidaram o dono da chácara. A vítima conseguiu se afastar e acionar os policiais.

Na chegada da PM, três indivíduos foram vistos correndo pela rodovia, entre os carros, na tentativa de fuga. Dois deles foram capturados e um conseguiu escapar. Outros três integrantes do grupo não foram localizados.

Ao serem questionados, os dois detidos confessaram que estavam no local tentando roubar um cavalo da propriedade. Ambos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária), de Franca, onde a ocorrência foi registrada como ameaça. Eles foram ouvidos e liberados na sequência.

