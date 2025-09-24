25 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MÚSICA

Banda do Senai Franca vence Campeonato Paulista de Fanfarras

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Senai Franca
Banda da Escola Senai “Márcio Bagueira Leal” de Franca
Banda da Escola Senai “Márcio Bagueira Leal” de Franca

Uma estreia de gala para a cultura francana. A Banda da Escola Senai “Márcio Bagueira Leal” sagrou-se campeã no XVIII Paulistão – Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, na primeira vez que o grupo participou de uma competição oficial.

O título foi conquistado no último fim de semana, dias 20 e 21, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (SP). O campeonato, promovido pela Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo, integrou a programação do tradicional 64º Festival Zequinha de Abreu.

Sob a regência do maestro Rafael dos Reis Silva, a banda francana, composta por instrumentos de sopro das famílias das madeiras (flautas, clarinetes e saxofones) e dos metais (trompetes, trombones, trompas, eufônios e tubas), além de percussão sinfônica, superou os concorrentes e trouxe o troféu para casa.

A vitória logo no primeiro concurso disputado representa um feito marcante para a escola e para a formação musical de jovens talentos na cidade.

navegação navegação

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários