Banda do Senai Franca vence Campeonato Paulista de Fanfarras

Uma estreia de gala para a cultura francana. A Banda da Escola Senai “Márcio Bagueira Leal” sagrou-se campeã no XVIII Paulistão – Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, na primeira vez que o grupo participou de uma competição oficial.

O título foi conquistado no último fim de semana, dias 20 e 21, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (SP). O campeonato, promovido pela Federação de Fanfarras e Bandas do Estado de São Paulo, integrou a programação do tradicional 64º Festival Zequinha de Abreu.

Sob a regência do maestro Rafael dos Reis Silva, a banda francana, composta por instrumentos de sopro das famílias das madeiras (flautas, clarinetes e saxofones) e dos metais (trompetes, trombones, trompas, eufônios e tubas), além de percussão sinfônica, superou os concorrentes e trouxe o troféu para casa.