LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Memorial Jardim das Oliveiras
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:

Nome: Célia Murari Silva 
Idade: 83 anos 
Local do velório: Velório São Vicente 
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Amélia de Souza 
Idade: 71 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

