Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:
Nome: Célia Murari Silva
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório São Vicente
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Amélia de Souza
Idade: 71 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 7
Funerária: Santa Bárbara
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
