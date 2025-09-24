Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:

Nome: Célia Murari Silva

Idade: 83 anos

Local do velório: Velório São Vicente

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Amélia de Souza

Idade: 71 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 7

Funerária: Santa Bárbara

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30