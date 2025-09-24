Traficante é preso em Franca com droga 'caçada' por Donald Trump

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, nessa terça-feira, 25, durante uma operação no Parque dos Pinhais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava em um apartamento onde foram encontradas diversas drogas, incluindo haxixe, maconha e ampolas de fentanil - um medicamento considerado até 100 vezes mais potente que a morfina e que responde pela maioria das mortes por overdose nos Estados Unidos.

A droga é considerada a "inimiga número 1" de Donald Trump e utilizada como motivo para ameaças de sanções econômicas ao Canadá e México, por onde o entorpecente entraria no território americano.