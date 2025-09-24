Quatro adolescentes são flagrados com drogas no São Joaquim

Quatro adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar por envolvimento com tráfico de drogas no bairro São Joaquim, em Franca, na noite dessa terça-feira, 23.

A ação começou após denúncias anônimas indicarem o ponto onde os jovens escondiam drogas. Quando os policiais chegaram, um deles tentou fugir, mas foi capturado.

Durante revista pessoal e buscas no local, foram encontradas 32 porções de maconha, R$ 250 em dinheiro e três celulares.