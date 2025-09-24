Motociclista não resiste e morre após bater em caminhão em Franca

O motociclista Antônio Marcos Baldoino, de 54 anos, morreu na Santa Casa após sofrer um grave acidente no fim da tarde dessa terça-feira, 23, na rodovia Ronan Rocha, em Franca.

Baldoino seguia no sentido Jardim Flórida à Unifran (Universidade de Franca) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão que estava parado na faixa de rolamento.

O local, entre a alça de saída do posto Travessia e a alça de acesso à avenida dos Sapateiros, em frente à Unifran, não tem acostamento. As três faixas são de rolamento, a terceira é para saída e entrada na cidade.