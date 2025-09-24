Pais têm até sexta para matricular filhos na pré-escola de Franca

A Secretaria de Educação de Franca faz um alerta importante aos pais e responsáveis: o prazo para realizar a matrícula de crianças na Educação Infantil (Fases I e II - Pré-Escola) para o ano letivo de 2026 termina na próxima sexta-feira, 26.

A inscrição é obrigatória para crianças que completarão 4 anos (Fase I) ou 5 anos (Fase II) até o dia 31 de março de 2025.

Para garantir a vaga, os pais devem comparecer à escola municipal mais próxima de sua residência, das 8h às 16h, com os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço e cópia da carteira de vacinação.

Vagas nas novas escolas de tempo integral