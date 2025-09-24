Pais têm até sexta para matricular filhos na pré-escola de Franca

A Secretaria de Educação de Franca faz um alerta importante aos pais e responsáveis: o prazo para realizar a matrícula de crianças na Educação Infantil (Fases I e II - Pré-Escola) para o ano letivo de 2026 termina na próxima sexta-feira, 26.
A inscrição é obrigatória para crianças que completarão 4 anos (Fase I) ou 5 anos (Fase II) até o dia 31 de março de 2025.
Para garantir a vaga, os pais devem comparecer à escola municipal mais próxima de sua residência, das 8h às 16h, com os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento, RG e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço e cópia da carteira de vacinação.
Vagas nas novas escolas de tempo integral
O prazo final desta sexta-feira também vale para quem deseja matricular os filhos em uma das três novas escolas de período integral que serão inauguradas em 2026. É fundamental que os pais se atentem aos locais corretos para a inscrição, que são:
- Para a escola do Jd. Adelinha (Emeb "Profª Sônia Menezes Pizzo"): as matrículas são feitas na própria unidade (rua Aparecido Penha Wenceslau, 901);
- Para a escola do bairro São José: as inscrições devem ser feitas na Emeb "Profª Emília de Paula Tarantelli" (Cidade Nova);
- Para a escola da Vila São Sebastião (Emeb "Profª Nadeide Scarabucci"): as inscrições devem ser feitas na Emeb "Profª Nair Martins Rocha" (Vila Santos Dumont).
Próximas etapas
Na próxima semana, entre 29 de setembro e 3 de outubro, ocorrerá o período de matrículas para as crianças que ingressarão no 1º Ano do Ensino Fundamental. As rematrículas para os alunos do 2º ao 5º ano deverão ser feitas em novembro, na própria escola.
