Campanha pela paz no trânsito chega a terminal e escolas

Como parte da Semana Nacional de Trânsito, a Secretaria de Segurança de Franca está realizando uma série de ações para conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância de um comportamento seguro. A campanha busca reforçar o respeito às leis e reduzir o número de acidentes na cidade.

Na terça-feira, 23, as equipes do Departamento de Trânsito estiveram no Terminal de Ônibus "Ayrton Senna", onde distribuíram folhetos com orientações. À noite, uma palestra sobre o tema foi realizada na sede do Rotary Clube de Franca Imperador.

As mensagens da campanha focam em regras essenciais para a segurança de todos, como respeitar a sinalização, usar o cinto de segurança, não manusear o celular ao volante e, principalmente, não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas.