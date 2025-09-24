Saúde alerta sobre raiva e risco de transmissão por morcegos

A Secretaria de Saúde de Franca, por meio da Vigilância Ambiental, intensificou a campanha de conscientização sobre a raiva animal. A ação procura alertar a população sobre os riscos da doença, como identificar sintomas em animais e, principalmente, o que fazer em caso de acidentes.

Agentes de vetores distribuirão folhetos informativos durante seus trabalhos de campo pela cidade. O material destaca que a raiva é uma doença viral fatal, transmitida pela saliva de mamíferos infectados – principalmente por meio de mordidas e arranhões.

A campanha dá atenção especial aos morcegos, importantes transmissores do vírus, e reforça que encontrá-los durante o dia é um sinal de anormalidade.

Vacinação e cuidados