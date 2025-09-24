Saúde alerta sobre raiva e risco de transmissão por morcegos

A Secretaria de Saúde de Franca, por meio da Vigilância Ambiental, intensificou a campanha de conscientização sobre a raiva animal. A ação procura alertar a população sobre os riscos da doença, como identificar sintomas em animais e, principalmente, o que fazer em caso de acidentes.
Agentes de vetores distribuirão folhetos informativos durante seus trabalhos de campo pela cidade. O material destaca que a raiva é uma doença viral fatal, transmitida pela saliva de mamíferos infectados – principalmente por meio de mordidas e arranhões.
A campanha dá atenção especial aos morcegos, importantes transmissores do vírus, e reforça que encontrá-los durante o dia é um sinal de anormalidade.
Vacinação e cuidados
A principal forma de prevenção é a vacinação de animais domésticos. A Vigilância Ambiental oferece a vacina antirrábica gratuitamente para cães e gatos com mais de três meses de vida.
A vacina está disponível na sede da Vigilância Ambiental (avenida Dr. Flávio Rocha, 4.780, Vila Imperador), às terças, quartas e quintas-feiras, das 17h às 18h.
Para quem precisa vacinar 10 ou mais animais, é possível agendar uma visita da equipe pelos telefones (16) 3711-9408 ou 3711-9415.
O que fazer em caso de acidente?
Em caso de mordida ou arranhão por qualquer animal (cães, gatos, morcegos, etc.), a orientação é lavar o local com água e sabão e procurar imediatamente um serviço de urgência médica, como os prontos-socorros (Adulto e Infantil) e as UPA (Unidades de Pronto Atendimento).
