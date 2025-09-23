'Franca tem um grande rodeio', diz Calil no lançamento do FRM

O Franca Rodeo Music 2025 foi lançado oficialmente em um evento realizado na noite de terça-feira, 23, na Morada du Capiau. A cerimônia contou com a presença de autoridades, organizadores do evento e convidados.
O FRM acontecerá entre esta quinta-feira, 25, e sábado, 27, em uma área localizada na rodovia Nestor Ferreira, que liga Franca a Restinga, km 4. Durante os três dias, o público poderá conferir shows de grandes nomes da música como Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque.
Além da parte artística, o evento contará com montarias em touros, provas homologadas pela LNR (Liga Nacional de Rodeio) e que garantem vaga direta para a final da liga na Festa do Peão de Barretos 2026.
O empresário e organizador do FRM, Matheus Calil, disse que as pessoas precisam de lazer e que a festa terá continuidade. "Não é uma edição de aventureiros, uma edição única, é um evento para que nossos filhos, nossos netos tenham orgulho e falem: 'Franca tem um grande rodeio'."
Ele destacou a estrutura e a geração de empregos do movimento da economia. "O rodeio gera empregos nos mais diferentes setores da economia, sejam eletricistas, montadores, carregadores, limpeza ou a parte artística. São dezenas de segmentos da economia que o rodeio gera empregos. Um evento do porte do Franca Rodeio Music gera mais de 1.800 empregos diretos."
Calil reiterou que Franca entra para o seleto grupo dos grandes rodeios. "A cidade passa pelo entretenimento, pelo turismo de negócios, pelo turismo de lazer, que lota hotéis. Cidades grandes do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e até a nossa vizinha Ribeirão Preto, fomentam esse tipo de atividade."
O organizador disse que as próximas edições da festa deverão ser feitas no próprio município. "É um evento da iniciativa privada de um grupo de cinco empresas. Nós nos unimos para poder gerar esse evento para a cidade, gerar mais entretenimento, mais negócios para Franca. Esse evento veio para ficar. Vamos vencer os desafios."
Programação de shows
- 25/09 (quinta) – Jorge & Mateus e Pedro Libe
- 26/09 (sexta) – Hugo & Guilherme e VH & Alexandre
- 27/09 (sábado) – Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque
Ingressos
O público poderá comprar os ingressos pelo site q2ingressos.com.br.
