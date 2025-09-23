'Franca tem um grande rodeio', diz Calil no lançamento do FRM

O Franca Rodeo Music 2025 foi lançado oficialmente em um evento realizado na noite de terça-feira, 23, na Morada du Capiau. A cerimônia contou com a presença de autoridades, organizadores do evento e convidados.

O FRM acontecerá entre esta quinta-feira, 25, e sábado, 27, em uma área localizada na rodovia Nestor Ferreira, que liga Franca a Restinga, km 4. Durante os três dias, o público poderá conferir shows de grandes nomes da música como Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque.

Além da parte artística, o evento contará com montarias em touros, provas homologadas pela LNR (Liga Nacional de Rodeio) e que garantem vaga direta para a final da liga na Festa do Peão de Barretos 2026.