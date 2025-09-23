Câmara derruba veto de Alexandre à criação de brigada de incêndio

A Câmara Municipal de Franca derrubou o veto do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) ao projeto de lei que institui a Brigada de Incêndio Ambiental. Já o veto sobre a instalação do Banco Vermelho Gigante foi mantido. As decisões foram tomadas durante a sessão ordinária desta terça-feira, 23.

A brigada, segundo o projeto, será formada por servidores públicos, brigadistas contratados, bombeiros civis, militares e voluntários, com prioridade para moradores de áreas rurais. Está prevista a cooperação técnica com o Corpo de Bombeiros e a possibilidade de contratação temporária de brigadistas em períodos de estiagem. A proposta foi aprovada em 12 de agosto.

O jurídico do município entendeu que o projeto invadiria competências do Executivo e imporia obrigações administrativas e financeiras, fugindo à competência da Câmara Municipal.