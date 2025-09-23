Franca atropela Rio Claro e se classifica para a semi no Paulista

O Sesi Franca Basquete confirmou o favoritismo e está novamente na semifinal do Campeonato Paulista de Basquete. Na noite desta terça-feira, 23, a equipe venceu o Rio Claro por 107 a 65 no ginásio "Pedrocão" e fechou a série melhor de três em 2 a 0.
Agora, o time aguarda o vencedor do duelo entre Bauru e São José dos Campos, que jogam nesta quarta-feira, 24, no Vale do Paraíba. Bauru lidera a série por 1 a 0.
A vitória contou com a primeira partida do ala-pivô Lucas Dias e do ala-armador Georginho no Pedrocão, já que os atletas, nesta temporada, voltaram nos jogos do realinhamento do campeonato, que aconteceram em São Paulo.
O jogo
O Rio Claro mostrou força defensiva no primeiro quarto. A equipe conseguiu anular Lucas Dias, principal nome francano, e venceu o período por 25 a 21.
No segundo quarto, o cenário mudou completamente. O time de Helinho Garcia mostrou o poder do elenco e fez valer o jogo coletivo. Com todos os jogadores pontuando e uma defesa sufocante, o Franca não deixou o adversário jogar e abriu vencendo por 35 a 6 no período.
Após o intervalo, o técnico do Rio Claro, Milan Vulic, reorganizou sua equipe, que equilibrou novamente a partida e venceu o terceiro quarto por 26 a 23. Mas a diferença construída no segundo período já tinha encaminhado a classificação francana.
No último quarto, o Franca voltou a acelerar o jogo. A defesa seguiu forte, aproveitando os erros ofensivos do Rio Claro, enquanto os pivôs Cristiano Felício e Rafael Mineiro dominaram o garrafão, garantindo a vitória por 107 a 70 (28 a 13).
Destaques individuais
O argentino Juan Laterza foi um dos principais destaques da partida: com 100% de aproveitamento nas bolas de três pontos, ele ainda distribuiu 8 assistências e quase alcançou um duplo-duplo ao lado de Georginho de Paula, que também deu 8 assistências e anotou 17 pontos.
No ataque, Lucas Dias contribuiu com 15 pontos, enquanto Mihajlo Rikalo, do Rio Claro, foi o cestinha do jogo com 19. Nos rebotes, Cristiano Felício brilhou com 10, seguido de Georginho com 6.
