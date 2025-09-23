Sem capacete e desatento, motociclista acerta cavalo em Franca

Um acidente inusitado chamou a atenção na tarde de domingo, 21, em Franca. Um motociclista, sem capacete e distraído, não respeitou o sinal de parada obrigatória e bateu de frente contra um cavalo que puxava uma carroça, na rotatória da rua Manoel Bandeira com a avenida Monteiro Lobato, no bairro Miramontes, na região Norte da cidade.
Câmeras de segurança registraram toda a cena. O vídeo mostra o trânsito fluindo normalmente até que o carroceiro passou com o animal. De repente, o cavalo parou, e o motociclista, completamente desprevenido, não freou no "Pare" e acertou o animal em cheio.
Com a batida, o condutor da moto caiu no asfalto, enquanto o cavalo se assustou e saiu em direção à rua Manoel Bandeira.
Apesar do impacto, testemunhas relataram que nem o animal nem o motociclista ficaram feridos. O episódio gerou comentários entre moradores, que classificaram a cena como “imprudência pura”.
