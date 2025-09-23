Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, ficou gravemente ferido no fim da tarde desta terça-feira, 23, após bater na traseira de um caminhão na rodovia Ronan Rocha, em Franca.
Ele seguia no sentido Jardim Flórida à Unifran (Universidade de Franca) quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, bateu na traseira de um caminhão que estava parado na faixa de rolamento.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o meio da pista. Ele sofreu ferimentos graves, entrou em parada cardiorrespiratória, precisou ser intubado e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.
Segundo o motorista do caminhão, Paulo César Batista, ele parou o caminhão para desembarcar trabalhadores e chegou a sinalizar a via com cones.
O trânsito no trecho do acidente na rodovia Ronan Rocha ficou lento. O local foi sinalizado e uma equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada para registrar o boletim de ocorrência.
