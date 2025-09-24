Estêvão destaca o Palmeiras após ser o 4º melhor sub-21 do mundo

O meia-atacante francano Estêvão Willian ficou em quarto lugar na premiação da Bola de Ouro de 2024/2025, promovida pela France Football, na categoria sub-21, que leva o nome Kopa Trophy. O vencedor foi Lamine Yamal, do Barcelona. O atacante espanhol conquista o prêmio pela segunda vez consecutiva.
Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, da Inglaterra, era o único representante do futebol brasileiro nesta categoria. Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Kenan Yildiz, da Juventus, também estavam na disputa pelo prêmio.
Estêvão, que é muito assíduo nas redes sociais, desta vez não fez nenhuma postagem sobre a premiação, preferindo replicar uma postagem do Palmeiras. Em seu site oficial, o Verdão destacou a posição de Top 4 de Estêvão, com os dizeres: “Estêvão foi o 4º colocado no Troféu Kopa de melhor jovem de 2025. Vamos por mais, #CriaDaAcademia”.
Antes, outros três brasileiros já haviam sido indicados ao prêmio: Rodrygo, em 2018; Vini Jr., em 2019; e Savinho em 2024. Todos ficaram na quarta colocação.
Estêvão, de 18 anos e uma das esperanças da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, tem contrato com o Chelsea até 2033.
