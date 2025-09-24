Estêvão destaca o Palmeiras após ser o 4º melhor sub-21 do mundo

O meia-atacante francano Estêvão Willian ficou em quarto lugar na premiação da Bola de Ouro de 2024/2025, promovida pela France Football, na categoria sub-21, que leva o nome Kopa Trophy. O vencedor foi Lamine Yamal, do Barcelona. O atacante espanhol conquista o prêmio pela segunda vez consecutiva.

Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, da Inglaterra, era o único representante do futebol brasileiro nesta categoria. Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Kenan Yildiz, da Juventus, também estavam na disputa pelo prêmio.

Estêvão, que é muito assíduo nas redes sociais, desta vez não fez nenhuma postagem sobre a premiação, preferindo replicar uma postagem do Palmeiras. Em seu site oficial, o Verdão destacou a posição de Top 4 de Estêvão, com os dizeres: “Estêvão foi o 4º colocado no Troféu Kopa de melhor jovem de 2025. Vamos por mais, #CriaDaAcademia”.