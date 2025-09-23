Réu deixa prisão, outro vai para domiciliar e um segue detido

A Justiça da 3ª Vara Criminal de Franca decidiu nesta terça-feira, 23, sobre os pedidos de revogação de prisão preventiva de três acusados ligados à organização criminosa alvo da Operação Castelo de Areia, que investiga um esquema milionário de agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão na cidade de Franca e região.

O juiz Orlando Brossi Júnior atendeu parcialmente aos pedidos apresentados pelas defesas. O réu Célio Luis Martins teve a prisão preventiva revogada, enquanto Eraldo Bastos Guimarães teve a custódia convertida em prisão domiciliar. Já o acusado Rayander Luiz Nascimento continuará preso preventivamente, após decisão que acompanhou o parecer do Ministério Público.

O que a Justiça decidiu?

Em relação a Célio Luis Martins, o magistrado destacou que, após a conclusão da fase de instrução, não ficou evidenciado que a liberdade dele represente risco à ordem pública. Por isso, substituiu a prisão por medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, como comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com outros acusados, restrição de circulação na comarca, recolhimento domiciliar noturno (das 20h às 6h) e tornozeleira eletrônica.