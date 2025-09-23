24 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IMPRUDÊNCIA

Motoqueiro fica ferido em acidente na rua Minas Gerais; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Momento em que motoqueiro foi atingido por carro que não respeitou o 'Pare'
Momento em que motoqueiro foi atingido por carro que não respeitou o 'Pare'

Um acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 22, no cruzamento das ruas Goiás com Minas Gerais, na Vila Aparecida, em Franca. O acidente foi filmado por câmeras de segurança e um motoqueiro ficou ferido.

Nas imagens, é possível ver o momento em que chovia na cidade. O motorista do carro, que está na rua Goiás, não respeitou o sinal de parada obrigatória e atingiu o motociclista que estava na preferencial da Minas Gerais.

Com o impacto, o motoqueiro foi arremessado para a calçada. A vítima foi socorrida a um hospital da cidade e uma equipe da Polícia Militar registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários