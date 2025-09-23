24 de setembro de 2025
PARQUE DO HORTO

Mulher é arremessada após ser atropelada em Franca; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Mulher foi arremessada após ser atropelada no Parque do Horto
Mulher foi arremessada após ser atropelada no Parque do Horto

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro na noite desta segunda-feira, 22, na rua Joaquim Martins, no bairro Parque do Horto, na região Norte de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, a vítima aparece atravessando a rua quando o motorista, que seguia pela via, não conseguiu frear a tempo e a atingiu. Com o impacto, ela foi arremessada.

Apesar da gravidade do acidente, a mulher sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico. O motorista a acompanhou até o Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

A rua onde aconteceu o acidente foi recapeada recentemente e está bem sinalizada, mas, apesar disso, os moradores pedem uma lombada, já que muitos motoristas não respeitam a velocidade permitida da via, e existem duas escolas próximas, o que aumenta o fluxo tanto de carros quanto de pedestres.

