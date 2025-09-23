Mulher é arremessada após ser atropelada em Franca; ASSISTA

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por um carro na noite desta segunda-feira, 22, na rua Joaquim Martins, no bairro Parque do Horto, na região Norte de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.
Nas imagens, a vítima aparece atravessando a rua quando o motorista, que seguia pela via, não conseguiu frear a tempo e a atingiu. Com o impacto, ela foi arremessada.
Apesar da gravidade do acidente, a mulher sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico. O motorista a acompanhou até o Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".
A rua onde aconteceu o acidente foi recapeada recentemente e está bem sinalizada, mas, apesar disso, os moradores pedem uma lombada, já que muitos motoristas não respeitam a velocidade permitida da via, e existem duas escolas próximas, o que aumenta o fluxo tanto de carros quanto de pedestres.
