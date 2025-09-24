25 de setembro de 2025
INCÔMODO

Paciente denuncia culto no PS de Franca: '20 minutos de berros'

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
WhatsApp/GCN
Vídeo mostra momentos em que pessoas promovem manifestação religiosa no PS de Franca
Vídeo mostra momentos em que pessoas promovem manifestação religiosa no PS de Franca

Uma paciente que aguardava atendimento na noite de segunda-feira, 22, no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, denunciou a realização de um culto religioso dentro da unidade de saúde. Segundo ela, o episódio aconteceu por volta das 22h e durou cerca de meia hora, causando incômodo e constrangimento a quem estava no local.

“As pessoas doentes e estão fazendo culto com berros aqui há 20 minutos. Esse é um ambiente público em que o silêncio é uma regra. Isso não deveria acontecer”, disse a paciente de 35 anos, que estava no local aguardando consulta.

A mulher afirmou que o grupo cantava em alto volume, batia palmas e fazia orações dentro do pronto-socorro. “Gritos, bateção de palmas numa manifestação religiosa em lugar público, de silêncio e cuidados com a saúde. Teoricamente, não se pode nem buzinar nas ruas próximas ao hospital, mas isso aqui tem acontecido com frequência”, acrescentou.

De acordo com a paciente, após cerca de 30 minutos no interior da unidade, os religiosos permaneceram do lado de fora, ainda cantando e rezando em voz alta. “Eu estava com muita dor, o local bastante cheio e esse escândalo durou mais de 30 minutos na parte de dentro. Depois, eles permaneceram cantando em alto volume do lado de fora”, relatou.

Ela contou que chegou a procurar funcionários da unidade em busca de providências. “Falei com os seguranças e enfermagem, e eles disseram que isso acontece com frequência, que não sabem o que fazer, porque inclusive já teve dias da baderna acontecer incentivada por vereadores”, afirmou.

Segundo a paciente, a situação deixou todos desconfortáveis. “As pessoas todas constrangidas, acredito que mesmo quem é da religião deles, porque é totalmente inadequado”, completou.

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria de Saúde, disse, em nota, que um grupo religioso esteve no pronto-socorro, permaneceu por cinco minutos e foi orientado sobre a proibição deste tipo de atividade dentro da unidade.

