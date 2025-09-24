Paciente denuncia culto no PS de Franca: '20 minutos de berros'

Uma paciente que aguardava atendimento na noite de segunda-feira, 22, no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, denunciou a realização de um culto religioso dentro da unidade de saúde. Segundo ela, o episódio aconteceu por volta das 22h e durou cerca de meia hora, causando incômodo e constrangimento a quem estava no local.

“As pessoas doentes e estão fazendo culto com berros aqui há 20 minutos. Esse é um ambiente público em que o silêncio é uma regra. Isso não deveria acontecer”, disse a paciente de 35 anos, que estava no local aguardando consulta.

A mulher afirmou que o grupo cantava em alto volume, batia palmas e fazia orações dentro do pronto-socorro. “Gritos, bateção de palmas numa manifestação religiosa em lugar público, de silêncio e cuidados com a saúde. Teoricamente, não se pode nem buzinar nas ruas próximas ao hospital, mas isso aqui tem acontecido com frequência”, acrescentou.