'Soube da morte da minha irmã pelo Face”, diz irmã de Francisca

A família de Francisca Ferreira Bessa, de 57 anos, só descobriu sua morte pelas redes sociais. “Chica”, como era conhecida carinhosamente pelos colegas de trabalho, morreu nessa segunda-feira, 22, três dias após se envolver em um grave acidente entre uma bicicleta motorizada e uma moto na Avenida Rio Branco, em Franca.

Enquanto amigos e colegas da cidade lamentavam a perda, seus familiares, que vivem no Pará e em Santa Catarina, receberam a notícia por meio de uma mensagem no Facebook, surpreendidos pela tragédia.

“Eu vi a notícia de vocês e fiquei sem chão. Foi uma amiga da minha irmã que me avisou pelo Facebook. Até então, ninguém da família sabia do acidente, nem da morte dela”, contou a irmã Lilian Bessa de Jesus, de 47 anos.

Reencontro interrompido