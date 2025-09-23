'Soube da morte da minha irmã pelo Face”, diz irmã de Francisca

A família de Francisca Ferreira Bessa, de 57 anos, só descobriu sua morte pelas redes sociais. “Chica”, como era conhecida carinhosamente pelos colegas de trabalho, morreu nessa segunda-feira, 22, três dias após se envolver em um grave acidente entre uma bicicleta motorizada e uma moto na Avenida Rio Branco, em Franca.
Enquanto amigos e colegas da cidade lamentavam a perda, seus familiares, que vivem no Pará e em Santa Catarina, receberam a notícia por meio de uma mensagem no Facebook, surpreendidos pela tragédia.
“Eu vi a notícia de vocês e fiquei sem chão. Foi uma amiga da minha irmã que me avisou pelo Facebook. Até então, ninguém da família sabia do acidente, nem da morte dela”, contou a irmã Lilian Bessa de Jesus, de 47 anos.
Reencontro interrompido
Lilian conta que não via Francisca pessoalmente há mais de 25 anos. A última vez que se encontraram foi quando o filho de Francisca, Lucas, ainda era criança. Desde então, o contato entre elas se manteve apenas por telefone e mensagens de WhatsApp.
A última vez que conversaram foi no dia 2 de setembro. “Ela sempre ligava pedindo oração pelo filho, que enfrentava problemas com drogas. Era uma mulher batalhadora, engraçada, que nunca abandonou o filho e sempre correu atrás da vida com dignidade.
A irmã pretendia visitar Francisca. "Eu estava me programando para visitá-la ainda neste ano, e ela também queria ir ver nossa mãe no Pará. Infelizmente, não deu tempo", lamentou.
Família ausente no velório
A mãe de Francisca, de 75 anos, e os quatro irmãos, que vivem em Castanhal (PA), não conseguiram viajar para o velório. Lilian, que mora em Santa Catarina e enfrenta problemas de saúde, também não conseguiu estar presente. “O voo estava muito caro e, doente como estou, não consegui ir. Eu queria muito estar lá, mas não foi possível. É muito doloroso saber que a gente não se despediu”, desabafou.
Uma vida em Franca
Francisca morava em Franca há mais de 30 anos.
Para Lilian, o que mais dói é não ter sido avisada diretamente sobre a internação da irmã após o acidente. “Se eu soubesse que ela estava no hospital, teria ido correndo. Ficaria com ela até o fim. Mas só descobri tudo quando já era tarde demais”, lamentou.
Apesar da distância física, a ligação entre as irmãs permaneceu até o fim. “Ela foi criada como filha da minha mãe, era minha irmã de verdade, de alma e de vida. Vai fazer muita falta”, concluiu. Francisca era irmã por parte de pai de Lilian, mas foi criada pela mãe de Lilian desde pequena e registrada no nome dela.
O acidente e questionamentos
Francisca sofreu traumatismo craniano, fraturas nas duas clavículas e em dois pontos da perna após um acidente envolvendo uma bicicleta e uma moto na sexta-feira, 19. Ela foi socorrida para a Santa Casa de Franca, onde ficou em observação, mas recebeu alta no sábado, 20, menos de 24 horas após o acidente, com retorno agendado para esta terça-feira, 23.
Em nota, a Santa Casa de Franca informou que a paciente foi avaliada pela cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia, realizou exames de imagem e sangue, permaneceu em observação neurológica e estava “bem” no momento da alta.
Velório e sepultamento
O corpo de Francisca foi velado nesta terça-feira no salão da Igreja São Judas Tadeu, na Vila Raycos, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
