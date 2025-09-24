Idoso de muletas é resgatado em rodovia: 'Surpreendente'

Após a repercussão do caso do idoso, identificado como Waldeir Oliveira Ribeiro, encontrado em situação de vulnerabilidade na rodovia Presidente Tancredo Neves, entre Franca e Claraval (MG), o resgatista Thales Dantes, morador de Franca, detalhou como foi toda a ação que resultou na localização da família do homem.

Talles faz parte de uma equipe de esportes radicais e atua como resgatista vertical e de ambiente hostil. Segundo ele, a experiência no atendimento em situações de risco o ajudou a perceber que o idoso precisava de apoio. “A gente consegue prever quando algo está errado. Ele estava desorientado, então fiz o suporte, peguei ele na rodovia e levei até o primeiro ponto de saúde, pensando na idade e no estado dele”, contou.

O homem foi encaminhado ao Hospital do Coração com autorização da Polícia Militar, onde recebeu os primeiros cuidados. No entanto, em determinado momento, deixou a unidade sem ser percebido pela portaria. Talles conseguiu encontrá-lo novamente, já caminhando em direção ao centro, e o levou de volta ao hospital, onde desta vez uma viatura aguardava para assumir a ocorrência.

Identificação em Minas Gerais