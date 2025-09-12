'12 mil impactados': Alexandre defende empregos de Franca nos EUA

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), embarcou em uma missão diplomática e comercial aos Estados Unidos com o objetivo de reverter os efeitos do "tarifaço" imposto pelo governo norte-americano, que tem impactado diretamente os setores calçadista e cafeeiro da cidade. A medida tem dificultado as exportações, comprometido a produção e colocado em risco milhares de empregos.

Em coletiva de imprensa em seu gabinete, Alexandre disse que a situação é especialmente crítica para a indústria de calçados, um dos pilares da economia francana. Segundo o prefeito, o impacto das novas tarifas é devastador para empresas que dependem exclusivamente do mercado americano. "Nós temos empresas aqui em Franca que têm 100% da sua exportação, a empresa é 100% de exportação e na totalidade para os Estados Unidos. Então, essa empresa vai começar a ter problema e logo, logo vai começar a ter que fazer férias coletivas porque ela não tem onde entregar o produto", alertou Alexandre.

O drama já é visível nos estoques. O prefeito citou o caso de uma única fábrica que acumula 20 mil pares de sapatos, sem perspectiva de despacho. A projeção da administração municipal é que a crise afete diretamente entre 10 mil e 12 mil trabalhadores do setor.