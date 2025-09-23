Homem em bicicleta furta baterias em caminhão e é preso em Franca

Um homem foi preso em flagrante após furtar duas baterias de um caminhão estacionado em uma transportadora na noite dessa segunda-feira, 23, no bairro Jardim Guanabara, em Franca.
O suspeito invadiu o pátio da transportadora e retirou as baterias do veículo. O dono do caminhão, com a ajuda de funcionários, tentou contê-lo, mas quase foi agredido durante a ação.
A Polícia Militar foi acionada e, durante buscas pela região, localizou o suspeito. Ao avistar a viatura, ele dispensou uma das baterias, mas foi detido. A bicicleta usada no crime também foi apreendida.
Segundo a polícia, o homem já seria conhecido por praticar furtos semelhantes na região. Câmeras de segurança registraram o suspeito circulando de bicicleta pelo bairro e furtando baterias de veículos. Em um dos vídeos, ele aparece retirando baterias de um caminhão; em outro, furtando de um ônibus estacionado.
Os militares recuperaram os objetos furtados e entregaram as baterias a um funcionário da transportadora. O suspeito foi levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
