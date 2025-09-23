'Discutir as dores': Alexandre vai aos EUA contra tarifaço

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), embarca nesta quarta-feira, 24, para os Estados Unidos em uma missão diplomática e econômica. Ele participa de um evento promovido por uma organização de prefeitos norte-americanos para discutir o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump.

Representando a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) no Fall Leadership Meeting, promovido pela US Conference of Mayors, Alexandre Ferreira se une aos prefeitos Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos (SP), e Andrei Gonçalves (MDB), de Juazeiro (BA), para dialogar diretamente com prefeitos norte-americanos sobre os impactos das tarifas de importação de 50% sobre os produtos brasileiros - especialmente, o café e calçados francanos.

A comitiva, que também conta com a assessoria de Paulo Oliveira, da FNP, tem como destino a cidade de Oklahoma City. Lá, participarão de uma reunião com uma organização de prefeitos americanos, semelhante à FNP, para discutir os prejuízos mútuos causados pelas novas barreiras comerciais.