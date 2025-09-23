Morre em Franca o advogado Sílvio Antônio de Souza, aos 66 anos

Morreu nesta segunda-feira, 22, em Franca, o advogado Sílvio Antônio de Souza em decorrência de um infarto, aos 66 anos. Ele era divorciado e deixa um filho.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Franca divulgou nota de pesar pela morte do advogado. “Com absoluto pesar, solidarizamos com todos os familiares e amigos neste momento de irreparável perda”.

O velório ocorre das 11h às 16h, no velório São Vicente, nesta terça-feira, 23, e o sepultamento será em seguida, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.