Serralheiro é arremessado contra poste em acidente em Franca

Um serralheiro de 66 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 23, na Vila Nicácio, em Franca.
Segundo testemunhas e câmeras de segurança, uma idosa que conduzia um Corsa branco pela rua Diogo Feijó não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta Honda Titan prata 150, que seguia pela via preferencial, a rua Evangelista de Lima.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e, com o impulso, bateu contra um poste de snalização.
Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou atendimento à vítima. O serralheiro apresentava escoriações pelo corpo, fortes dores no abdômen e um ferimento no braço, que precisou ser enfaixado. Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
A motorista do Corsa permaneceu no local. Muito assustada, disse não ter visto a motocicleta passar pela via preferencial.
Comentários
1 Comentários
-
ADILSON 13 horas atrásHistorinha se repete , não viu..... o povo cego