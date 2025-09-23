24 de setembro de 2025
VILA NICÁCIO

Serralheiro é arremessado contra poste em acidente em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Momento em que acidente acontece no cruzamento e vítima ao solo
Momento em que acidente acontece no cruzamento e vítima ao solo

Um serralheiro de 66 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 23, na Vila Nicácio, em Franca.

Segundo testemunhas e câmeras de segurança, uma idosa que conduzia um Corsa branco pela rua Diogo Feijó não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta Honda Titan prata 150, que seguia pela via preferencial, a rua Evangelista de Lima.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e, com o impulso, bateu contra um poste de snalização.

Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou atendimento à vítima. O serralheiro apresentava escoriações pelo corpo, fortes dores no abdômen e um ferimento no braço, que precisou ser enfaixado. Ele foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

A motorista do Corsa permaneceu no local. Muito assustada, disse não ter visto a motocicleta passar pela via preferencial.

Comentários

1 Comentários

  • ADILSON 13 horas atrás
    Historinha se repete , não viu..... o povo cego