Serralheiro é arremessado contra poste em acidente em Franca

Um serralheiro de 66 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira, 23, na Vila Nicácio, em Franca.

Segundo testemunhas e câmeras de segurança, uma idosa que conduzia um Corsa branco pela rua Diogo Feijó não respeitou a sinalização de parada obrigatória e atingiu a motocicleta Honda Titan prata 150, que seguia pela via preferencial, a rua Evangelista de Lima.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e, com o impulso, bateu contra um poste de snalização.