Franca completa 21 anos sem visita de presidente

Ser visto para ser lembrado. O ditado resume a relação de Franca com Brasília: distante, quase inexistente. O município, hoje com 352 mil habitantes, não recebe uma visita oficial de um presidente da República há 21 anos. A última ocorreu em 14 de maio de 2004, quando Luiz Inácio Lula da Silva, em seu primeiro mandato, inaugurou um galpão da Ferracini no Distrito Industrial e abriu a 35ª Expoagro, no Parque de Exposições Fernando Costa. Desde então, silêncio. Lula em seu segundo mandato, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e Lula outra vez não pisaram aqui no exercício do cargo.

No mesmo período, cidades paulistas de diferentes portes colecionaram múltiplas visitas presidenciais. Campinas foi destino de 22 agendas oficiais entre 2004 e 2025. Ribeirão Preto, a 100 km de Franca, recebeu presidentes nove vezes. Até Araraquara, com 243 mil habitantes, viu Lula desembarcar em quatro ocasiões recentes. Bauru, de porte semelhante, também entrou na rota, ainda que apenas uma vez, em 2014, quando Dilma Rousseff participou da entrega de 944 apartamentos do Minha Casa, Minha Vida.

Franca, porém, permaneceu invisível.

Comparações que pesam