NO PEDROCÃO

Sesi Franca recebe o Rio Claro e pode garantir vaga nas semi

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Jogadores durante treino: time joga em casa
Jogadores durante treino: time joga em casa

O Sesi Franca recebe o Rio Claro na noite desta terça-feira, 23, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca, e pode garantir classificação às semifinais do Campeonato Paulista 2025.

A série melhor de três partidas das quartas de final aponta 1 a 0 para a equipe francana comandada por Helinho Garcia, com a vitória conquistada em Rio Claro no último sábado, 20, por 83 a 50. Por sua vez, o time rio-clarense precisa empatar a série para provocar o terceiro confronto, também marcado para o Pedrocão, nesta quarta-feira, 24, às 19h.

A partida marca o reencontro da equipe com sua torcida, já que toda a segunda fase do Estadual, chamada de realinhamento, foi disputada fora de casa, contra o São José dos Campos, Bauru, Corinthians e Mogi das Cruzes.

Helinho contará com todos os jogadores que vêm atuando nos últimos jogos desse Estadual. O jovem Zu Junior, recuperado de lesão, também está à disposição do treinador francano.

Os ingressos para o jogo no Pedrocão custam R$ 30 arquibancadas e R$ 60 numeradas.

