24 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
DUAS VEZES

Homem de bicicleta furta roupas de loja no centro de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmeras de Segurança
Momento em que homem passa de bicicleta e furtas as roupas
Momento em que homem passa de bicicleta e furtas as roupas

Um furto inusitado foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, no centro de Franca. Câmeras de segurança flagraram um homem de bicicleta levando peças de uma loja de roupas localizada na rua Ouvidor Freire.

Nas imagens, o suspeito aparece circulando pela calçada em uma bicicleta. Ao passar em frente ao comércio, puxa uma peça de roupa de um dos expositores que ficam próximos à porta da loja.

Poucos minutos depois, retorna ao local e, novamente de bicicleta, leva outra peça, fugindo rapidamente pelo centro da cidade.

O homem ainda não foi identificado ou localizado. A Polícia deve utilizar as imagens para tentar chegar ao autor do furto.

Comentários

1 Comentários

  • Benedito Carlos Rodrigues 15 horas atrás
    Quando será que o Brasil vai ter leis que punem também os bandidos?