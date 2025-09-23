Homem de bicicleta furta roupas de loja no centro de Franca

Um furto inusitado foi registrado na manhã desta terça-feira, 23, no centro de Franca. Câmeras de segurança flagraram um homem de bicicleta levando peças de uma loja de roupas localizada na rua Ouvidor Freire.

Nas imagens, o suspeito aparece circulando pela calçada em uma bicicleta. Ao passar em frente ao comércio, puxa uma peça de roupa de um dos expositores que ficam próximos à porta da loja.

Poucos minutos depois, retorna ao local e, novamente de bicicleta, leva outra peça, fugindo rapidamente pelo centro da cidade.