Franca conquista títulos no karatê, vôlei e atletismo paralímpico

O esporte francano viveu um final de semana de conquistas expressivas em diversas modalidades, com atletas subindo ao pódio em competições estaduais e nacionais. Os grandes destaques foram as equipes de karatê, atletismo paralímpico e vôlei de praia, que garantiram títulos para a cidade.
A equipe de karatê sagrou-se campeã geral das finais do Campeonato Paulista, trazendo para casa 34 medalhas, sendo 14 de ouro. Com o resultado, 32 atletas de Franca foram convocados para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro.
No atletismo paralímpico, a delegação francana, composta por 12 atletas, teve um desempenho espetacular em São Paulo, conquistando um total de 32 medalhas (24 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze). A equipe masculina foi a campeã geral da competição.
No vôlei de praia, a dupla feminina Júllia e Lívia foi campeã da etapa de Caraguatatuba do Campeonato Paulista, vencendo todos os jogos sem perder um único set.
Mais vitórias
As boas notícias se estenderam a outras modalidades. No handebol masculino, a equipe de Franca venceu Pindamonhangaba por um placar elástico de 37 a 14, em partida válida pelo Campeonato Paulista. No futebol feminino, as meninas venceram o Grêmio Cafezinho por 3 a 0 pela Copa Paulista do Interior.
As categorias de base do futebol masculino (Sub-11, Sub-13 e Sub-15) também golearam a equipe de Pedregulho em rodada do campeonato estadual.
Na natação, Franca sediou a fase sub-regional do Pró-Natação, classificando 64 de seus jovens atletas para a próxima etapa. Já no biribol, a equipe foi campeã da série Prata da etapa paulista e garantiu vaga na Copa Brasil.
