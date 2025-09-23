Franca conquista títulos no karatê, vôlei e atletismo paralímpico

O esporte francano viveu um final de semana de conquistas expressivas em diversas modalidades, com atletas subindo ao pódio em competições estaduais e nacionais. Os grandes destaques foram as equipes de karatê, atletismo paralímpico e vôlei de praia, que garantiram títulos para a cidade.

A equipe de karatê sagrou-se campeã geral das finais do Campeonato Paulista, trazendo para casa 34 medalhas, sendo 14 de ouro. Com o resultado, 32 atletas de Franca foram convocados para representar o Estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro.

No atletismo paralímpico, a delegação francana, composta por 12 atletas, teve um desempenho espetacular em São Paulo, conquistando um total de 32 medalhas (24 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze). A equipe masculina foi a campeã geral da competição.