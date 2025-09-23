24 de setembro de 2025
COMPETIÇÃO

Na capital do basquete, 2,4 mil alunos iniciam festival

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Festival de Basquete nas aulas de educação física
Festival de Basquete nas aulas de educação física

O Complexo Poliesportivo de Franca se transforma, a partir desta terça-feira, 23, na quadra de mais de 2.400 alunos dos 4º anos de 29 escolas municipais. Começa o 2º Festival de Basquete, uma iniciativa da Secretaria de Educação para incentivar a prática esportiva e conectar as crianças com a rica história da modalidade na cidade.

O evento, que segue até a próxima sexta-feira, 26, com atividades pela manhã e à tarde, é a culminação de um projeto pedagógico desenvolvido ao longo do terceiro bimestre. Durante as aulas de Educação Física, os estudantes aprenderam as habilidades básicas do esporte, como drible, passe e arremesso, que agora serão celebradas de forma lúdica no festival.

Além da prática, um dos principais objetivos da atividade é resgatar a tradição do basquete francano. Os alunos terão contato com a história do esporte através de vídeos, imagens, objetos e, principalmente, do relato de jogadores, ex-jogadores e técnicos que ajudaram a construir a identidade de Franca como a "Capital do Basquete".

Para a secretária de Educação, Márcia Gatti, o festival é uma ferramenta de desenvolvimento completo. “Ele traz o basquete de forma prática, por meio de atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo dos nossos estudantes”, destacou. O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Cultura.

