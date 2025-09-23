Após bebedeira, rapaz agride namorada e vai parar na polícia

Um caso de violência doméstica foi registrado nesta segunda-feira, 22, em Aramina. Segundo a Polícia Militar, um auxiliar de serviços gerais, de 19 anos, relatou que estava em casa com a namorada, de 18 anos, quando ambos ingeriram grande quantidade de bebidas alcoólicas. Durante uma discussão, o jovem afirmou ter levado dois tapas no rosto, apresentando escoriação na face.

No entanto, a jovem foi encontrada desacordada, com escoriações no rosto e braços. Ela precisou ser socorrida por uma ambulância e encaminhada à Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento clínico.

Devido ao estado de embriaguez, a vítima não pôde ser ouvida. Já o namorado negou qualquer agressão e alegou que os ferimentos teriam sido causados por uma queda, pois ela estava tonta pela bebida e caiu.