24 de setembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Após bebedeira, rapaz agride namorada e vai parar na polícia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google Maps
Jovem foi socorrida desacordada para a Santa Casa de Ituverava
Jovem foi socorrida desacordada para a Santa Casa de Ituverava

Um caso de violência doméstica foi registrado nesta segunda-feira, 22, em Aramina. Segundo a Polícia Militar, um auxiliar de serviços gerais, de 19 anos, relatou que estava em casa com a namorada, de 18 anos, quando ambos ingeriram grande quantidade de bebidas alcoólicas. Durante uma discussão, o jovem afirmou ter levado dois tapas no rosto, apresentando escoriação na face.

No entanto, a jovem foi encontrada desacordada, com escoriações no rosto e braços. Ela precisou ser socorrida por uma ambulância e encaminhada à Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento clínico.

Devido ao estado de embriaguez, a vítima não pôde ser ouvida. Já o namorado negou qualquer agressão e alegou que os ferimentos teriam sido causados por uma queda, pois ela estava tonta pela bebida e caiu.

O rapaz foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e será analisada posteriormente pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários