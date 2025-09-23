Mulher acredita ser seguida e confusão acaba em troca de tiros

Moradores de um condomínio na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG), viveram momentos de tensão após uma confusão em frente a um condomínio resultar em disparos de arma de fogo, na noite da última sexta-feira, 19. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e foi registrado no plantão da Polícia Civil de Franca como contravenção penal de disparo de arma de fogo e dano.
Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), a PM foi acionada após relatos de tiros na portaria do condomínio. Ao chegarem, os policiais flagraram dois homens armados, ambos envolvidos em uma briga originada de um suposto episódio de perseguição.
De acordo com as informações prestadas à polícia, a confusão começou quando a mulher de um dos envolvidos, um homem de 59 anos, relatou que estava sendo seguida por uma caminhonete. Preocupado com a situação, o marido a esperou em frente ao condomínio e, ao perceber a aproximação do veículo, sacou uma arma de fogo.
O motorista da caminhonete, um homem de 38 anos, que naquele momento levava um morador até o local, também reagiu sacando uma pistola. A troca de intimidações culminou em disparos, o que causou pânico entre pessoas que estavam nas proximidades. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido. Apenas o veículo envolvido sofreu danos.
As duas armas foram apreendidas pela polícia e encaminhadas para perícia. O caso segue sob investigação para esclarecer exatamente como os disparos aconteceram, qual a motivação de cada um dos envolvidos e se houve, de fato, a perseguição relatada.
A SSP-SP destacou que as investigações continuam e que todas as circunstâncias do caso serão analisadas pela Polícia Civil.
ALEXANDRE CESAR LIMA DINIZ 13 horas atrásQue pena que os cacs são ruins de mira, a gente podia ter ficado livre desses cidadãos de \"bem\" armados.