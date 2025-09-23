Mulher acredita ser seguida e confusão acaba em troca de tiros

Moradores de um condomínio na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG), viveram momentos de tensão após uma confusão em frente a um condomínio resultar em disparos de arma de fogo, na noite da última sexta-feira, 19. O caso mobilizou equipes da Polícia Militar e foi registrado no plantão da Polícia Civil de Franca como contravenção penal de disparo de arma de fogo e dano.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), a PM foi acionada após relatos de tiros na portaria do condomínio. Ao chegarem, os policiais flagraram dois homens armados, ambos envolvidos em uma briga originada de um suposto episódio de perseguição.

De acordo com as informações prestadas à polícia, a confusão começou quando a mulher de um dos envolvidos, um homem de 59 anos, relatou que estava sendo seguida por uma caminhonete. Preocupado com a situação, o marido a esperou em frente ao condomínio e, ao perceber a aproximação do veículo, sacou uma arma de fogo.