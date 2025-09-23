Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:
Nome: Rui Franchini
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Geni Maria Barbosa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Silvio Antônio de Souza
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sebastião Wenceslau Campos
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.