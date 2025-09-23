24 de setembro de 2025
OPORTUNIDADE

Emprega Franca oferece 254 vagas de trabalho; 60 para professor

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Emprega Franca, em prédio anexo à rodoviária de Franca
O programa Emprega Franca iniciou a semana com a divulgação de 254 novas vagas de trabalho em diversas áreas. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental, médio e superior, com ou sem experiência prévia.

O grande destaque da lista são as 60 vagas para professor de educação especial, com foco no atendimento a estudantes com deficiências múltiplas. A função exige ensino superior e visa a promover a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos.

Além da área da educação, há um grande número de vagas em outros setores, incluindo 20 para atendente de telemarketing, 10 para auxiliar de confeiteiro, 10 para operador de caixa e 6 para eletricista de instalações. A lista também contempla funções como atendente balconista, auxiliar de açougue, cuidador de idosos, motorista de ônibus e vagas específicas para Pessoas com Deficiência.

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Emprega Franca, localizada no prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari. É necessário levar os documentos pessoais e um currículo (impresso ou em PDF no celular).

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (16) 3706-6590 ou pelo WhatsApp (16) 99601-0848.

