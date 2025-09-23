Emprega Franca oferece 254 vagas de trabalho; 60 para professor

O programa Emprega Franca iniciou a semana com a divulgação de 254 novas vagas de trabalho em diversas áreas. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental, médio e superior, com ou sem experiência prévia.

O grande destaque da lista são as 60 vagas para professor de educação especial, com foco no atendimento a estudantes com deficiências múltiplas. A função exige ensino superior e visa a promover a inclusão e o desenvolvimento integral dos alunos.

Além da área da educação, há um grande número de vagas em outros setores, incluindo 20 para atendente de telemarketing, 10 para auxiliar de confeiteiro, 10 para operador de caixa e 6 para eletricista de instalações. A lista também contempla funções como atendente balconista, auxiliar de açougue, cuidador de idosos, motorista de ônibus e vagas específicas para Pessoas com Deficiência.