GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
ATENÇÃO!

Mais um radar começa a multar na Portinari em Pedregulho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Reprodução/Google
Equipamentos na rodovia Cândido Portinari, que entraram em funcionamento nesta terça
Equipamentos na rodovia Cândido Portinari, que entraram em funcionamento nesta terça

Os motoristas que trafegam pela rodovia Cândido Portinari (SP-334) devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira, 23. Entrou em operação um novo radar de fiscalização eletrônica na altura do km 442+170, em Pedregulho, monitorando o tráfego nos dois sentidos da via (Norte/Sul).

O limite de velocidade no trecho é de 100 km/h para veículos leves, como carros de passeio e motocicletas, e de 80 km/h para veículos pesados, como caminhões e ônibus. A ativação do equipamento faz parte de um novo pacote de 50 radares que o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) colocou em funcionamento em todo o Estado.

A medida, segundo o órgão, tem como objetivo reforçar a segurança viária em trechos estratégicos, prevenir acidentes e salvar vidas. A escolha dos locais para a instalação dos radares é baseada em estudos técnicos que consideram o histórico de acidentes e o excesso de velocidade.

"A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo. O novo ponto de fiscalização em Pedregulho integra um contrato maior que prevê a implantação de um total de 649 radares em rodovias estaduais não concedidas.

Na última semana um outro radar também na região de Pedregulho entrou em operação no km 449+900, na altura do trevo de IgaçabaO equipamento monitora o excesso de velocidade nos dois sentidos da via (Norte/Sul). O limite de velocidade no trecho será de 110 km/h para veículos leves (carros de passeio e motocicletas, por exemplo) e de 80 km/h para veículos pesados (caminhões e ônibus).  

Cuidado com a multa

Os motoristas que não respeitarem os novos limites de velocidade estarão sujeitos a multas e pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que variam conforme a gravidade da infração:

  • Infração média: velocidade até 20% acima do limite; multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH;
  • Infração grave: velocidade entre 20% e 50% acima do limite; multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH;
  • Infração gravíssima: velocidade superior a 50% do limite; multa de R$ 880,41; 7 pontos na CNH e suspensão do direito de dirigir.

