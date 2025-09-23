Mais um radar começa a multar na Portinari em Pedregulho

Os motoristas que trafegam pela rodovia Cândido Portinari (SP-334) devem redobrar a atenção a partir desta terça-feira, 23. Entrou em operação um novo radar de fiscalização eletrônica na altura do km 442+170, em Pedregulho, monitorando o tráfego nos dois sentidos da via (Norte/Sul).

O limite de velocidade no trecho é de 100 km/h para veículos leves, como carros de passeio e motocicletas, e de 80 km/h para veículos pesados, como caminhões e ônibus. A ativação do equipamento faz parte de um novo pacote de 50 radares que o DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) colocou em funcionamento em todo o Estado.

A medida, segundo o órgão, tem como objetivo reforçar a segurança viária em trechos estratégicos, prevenir acidentes e salvar vidas. A escolha dos locais para a instalação dos radares é baseada em estudos técnicos que consideram o histórico de acidentes e o excesso de velocidade.