Franca amanhece com forte neblina e temperaturas devem despencar

A semana em Franca será marcada pela instabilidade e por uma grande variação nas temperaturas. A mudança já foi sentida na manhã desta terça-feira, 23, que amanheceu mais fria que os dias anteriores e com a presença de uma forte neblina em vários pontos da cidade, um sinal da chegada de um tempo mais úmido e instável.
Nesta terça-feira, após a dissipação da neblina, o sol aparece entre muitas nuvens e não deve chover, salvo em alguns pontos isolados da cidade, em um volume mais baixo. A temperatura se mantém amena, com mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.
A chuva retorna à cidade na quarta-feira, 24. O dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta e há 3 mm de chuva previstos para tarde e à noite. As temperaturas sobem um pouco, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.
Após a passagem da chuva, o frio chega com mais intensidade. Na quinta-feira, 25, o tempo volta a ficar firme, com sol entre muitas nuvens, mas as temperaturas caem. A mínima será de 17ºC e a máxima não passará dos 23ºC.
O auge do frio está previsto para a sexta-feira, 26, que tem um alerta para a baixa temperatura. O dia será de sol com muitas nuvens, mas a madrugada e a manhã serão frias, com mínima de apenas 13ºC. A máxima durante a tarde também fica amena, em 23ºC.
