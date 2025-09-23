Franca amanhece com forte neblina e temperaturas devem despencar

A semana em Franca será marcada pela instabilidade e por uma grande variação nas temperaturas. A mudança já foi sentida na manhã desta terça-feira, 23, que amanheceu mais fria que os dias anteriores e com a presença de uma forte neblina em vários pontos da cidade, um sinal da chegada de um tempo mais úmido e instável.

Nesta terça-feira, após a dissipação da neblina, o sol aparece entre muitas nuvens e não deve chover, salvo em alguns pontos isolados da cidade, em um volume mais baixo. A temperatura se mantém amena, com mínima de 17ºC e máxima de 25ºC.

A chuva retorna à cidade na quarta-feira, 24. O dia começa com sol, mas a nebulosidade aumenta e há 3 mm de chuva previstos para tarde e à noite. As temperaturas sobem um pouco, com mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.